安倍晋三・元首相の銃撃事件の公判は、山上徹也被告（４５）（殺人罪などで起訴）の宗教２世としての不遇な生い立ちを巡り、高い関心を集めた。読売新聞が２１日の判決を前に、Ｘ（旧ツイッター）の投稿を分析したところ、同情論が根強い一方、「暴力の容認になる」と被告への共感に警鐘を鳴らす声も多かった。ＳＮＳ分析ツール「ソーシャルインサイト」を利用した。初公判（昨年１０月２８日）から結審（１２月１８日）までの