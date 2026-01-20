冬のオフィス街が、甘く香ばしい香りに包まれます！東京建物は2026年1月21日（水）から23日（金）の3日間、地下鉄大手町駅直結の「大手町の森」にて、お芋好きにはたまらないイベント「FIKA（フィーカ）『森のやきいも』」を開催します。全国から厳選された16の個性派ショップが集結し、蜜たっぷりの究極の焼き芋から、カヌレやバスクチーズケーキといった進化系スイーツまでが勢揃い。ビル群の中のオアシスで楽しむ、北欧流の「休