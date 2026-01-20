セリエA 25/26の第21節 ラツィオとコモの試合が、1月20日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、ペタル・ラトコブ（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはマルティン・バトゥリナ（MF）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、ニコラス・パス（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の2分に試合が動く。