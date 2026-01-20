米カリフォルニア発のスマートフォン・PC関連製品ブランド「Belkin」は1月16日、コンパクトなMagSafe対応充電器「Belkin UltraCharge マグネットチャージャー25W」を全国の家電量販店とAmazon.co.jpで発売した。カラーはブラックとホワイトの2色で、価格は5990円。●充電中に発熱しにくい バッテリーを保護しながら快適に使える新製品は、最大25Wの超高速ワイヤレス充電に対応し、iPhone 17を29分で50％まで充電できるマグネッ