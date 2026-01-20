なぜ飲食店における異物混入はなくならないのか。理想論では片づけられない構造問題が横たわっている。不衛生な店やリスクの高い店を、利用者が見抜く方法もお伝えする。（グルメジャーナリスト東龍）「焼肉きたらねずみ落ちてきた」SNSで拡散・炎上→店側が謝罪2026年になって早々、SNS上で大注目された動画がある。「焼肉きたらねずみ落ちてきたWWWWW」とのタイトルで、東京・新宿の焼肉店の客席カウンターでネズミが走り回