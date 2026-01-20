現地時間１月19日に開催されたプレミアリーグの第22節で、三笘薫が所属するブライトンがボーンマスとホームで対戦した。左サイドハーフで先発した三笘は、岡崎慎司、吉田麻也に続き、日本人３人目のプレミアリーグ100試合出場を飾った。立ち上がりは攻勢を仕掛けたものの、徐々に停滞したブライトンは32分、GKフェルブルッヘンが献上したPKをタバーニアに決められ、先制を許す。35分には、CKからヒンシェルウッドがヘッド