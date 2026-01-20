国際サッカー連盟が１月20日（以降全て日本時間）、FIFAランキングを更新。森保一監督が率いる日本は順位を１つ下げ、19位になった。ただ、アジア首位の座はキープした。前回の発表は12月22日で、それから今日まで森保ジャパンの試合は行なわれなかった。一方、１月19日に決勝が開催されたアフリカ・ネーションズカップを制したセネガルが19位から12位にジャンプアップ。準優勝のモロッコも11位から８位に上がった。そのほか