中国メディアの頭条新聞は18日、「外国人が中国の病院に押し寄せるのは良いことなのか？」との記事を投稿した。記事は、南京市のある総合病院が米国人向けに「1日目に検査、2、3日目に治療、4〜6日目は周辺観光」という医療ツーリズムのパッケージを打ち出したことを紹介。費用の総額は米国人の1カ月の医療保険料に相当する700ドル（約11万円）だとし、「病院がまるで国際旅行会社のように見えてくる錯覚さえ覚える」と表現した。