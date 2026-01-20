チェコの野球チーム「Draci Brno(ドラッツィ・ブルノ)」は日本時間19日、前ロッテの荻野貴司選手を獲得したことを発表しました。同チームは公式サイトや公式SNSなどで、荻野選手の入団を発表。経歴を紹介し、たぐいまれなる走塁技術などを絶賛します。獲得した理由などについても「オギノは、プロ意識、最高レベルの経験、そしてクラブのアイデンティティに完璧に合致するプレースタイル、つまりアグレッシブで、インテリジェント