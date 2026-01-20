高市首相は19日の会見で、「現在、軽減税率（8％）が適用されている飲食料品を、2年間に限り消費税の対象としないこと」について、今後設置される国民会議での検討を加速すると表明しました。識者や経済官庁、小売り関係者に見解を聞きました。◆ピクテ・ジャパンシニアフェロー大槻奈那氏「2年間の時限措置と言いますが、2年後に復活できるのか。消費増税というのは、持ち出すたびに政権が揺らぐほど不人気な政策なので、相当