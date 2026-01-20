NHKは24日午後10時から、『未解決事件 File.12「ストーカー殺人 なぜ繰り返されるのか」』を生放送する。【写真】被害者遺族が提供したストーカー被害者の家の近くをうろつく男の様子1999年、埼玉県桶川市で21歳の女子大学生が警察のずさんな対応の末、殺害された「桶川ストーカー殺人事件」。この事件などをきっかけにストーカー規制法が2000年に制定され、それ以降、対策が強化されてきた。しかし、去年、川崎市で元交際相手