◇天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(2026年1月20日〜25日、東京体育館)6日間にわたる全日本卓球選手権が20日に開幕。日本一をかけて選手たちの熱戦が繰り広げられます。男子シングルスでは、前年度優勝の松島輝空選手が第1シード。前回大会で初優勝を飾った後は、WTTチャンピオンズ フランクフルトで優勝を飾るなど、世界ランクは8位(19日時点)まで伸ばしました。全日本王座奪還を目指す張本智和選手は、前回大会ベスト4