【ミネアポリス＝金子靖志】米中西部ミネソタ州ミネアポリスで、移民・関税執行局（ＩＣＥ）職員による白人女性（３７）の射殺事件を受けて抗議デモが続く中、国防総省が１８日、米陸軍約１５００人に派遣準備の待機命令を出した。複数の米メディアが報じた。治安当局がデモを鎮圧する場面も相次ぎ反発の声が強まっている。ミネアポリス市内の連邦施設前では１８日、氷点下１２度の極寒の中、数百人が集まり、「軍を街に入れる