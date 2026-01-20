ニューヨーク共同】国連のハク事務総長副報道官は19日の記者会見で、パレスチナ自治区ガザの暫定統治を指揮する国際機関「平和評議会」について「ガザへの対応のために安全保障理事会で承認された」と述べ、役割はガザに限定されていると強調した。トランプ米政権が評議会の役割を他の紛争に拡大しようとしていると報じられており、けん制する狙いがあるとみられる。平和評議会は米政権が主導するガザ和平計画「第2段階」の