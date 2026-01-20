10年前、20年前30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は30年前の1996年２月９日号掲載の『花火消火器醬油爆弾で応戦新宿燃ゆ！座り込みホームレスに警官隊?暁の強制排除?』を取り上げる。1991年のバブル経済の崩壊は多くの労働者から仕事を奪い、ホームレスが増えることとなった。新宿駅から都庁へと伸びる地下通路にはホームレ