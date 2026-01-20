都内で記者会見ミラノ・コルティナ五輪が2月6日に開幕する。北京五輪ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ノーマルヒルで金メダルを獲得した小林陵侑（チームROY）は19日、都内の日本外国特派員協会で記者会見を行い、3度目の五輪へ意気込みを語った。日本に歓喜をもたらした北京五輪から4年。スーツ姿で記者会見に臨んだ小林は「オリンピックという場でビッグフライトを見せて、会場を沸かせることが目標。それができれば、