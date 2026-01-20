ヴァイオリニストの天満敦子さんが、21日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演する。 【写真】ルーマニアの夭折作曲家の曲を日本に紹介した天才ヴァイオリニスト＝テレビ朝日提供 天満さんは1992年の6月、ルーマニアでの演奏会後、秘曲「望郷のバラード」を亡命音楽家に託され日本に紹介。哀愁を帯びた曲調で、日本人の心をつかみ、クラシック音楽界で異例の大ヒットとなった。 この曲を作曲し