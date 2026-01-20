今季最強・最長寒波が襲来するでしょう。今回の寒波は長く居座ることが特徴で、気象庁によりますと数年に一度レベルの長さとなる恐れがあります。21日(水)から25日(日)頃にかけて強い冬型の気圧配置が続き、日本海側では大雪が5日以上続く見込みです。特にJPCZが停滞して、北陸から山陰にかけて降雪が強まる恐れがあります。24時間で100センチの降雪となる所があるでしょう。また、太平洋側にも雪雲が流れ込み、普段雪の少ない東海