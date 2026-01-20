▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・２０日５時）【宗谷地方】雪時々止む【上川地方】くもり時々雪【留萌地方】風雪強い【網走地方】雪時々止む【北見地方】くもり時々雪【紋別地方】雪時々止む【釧路地方】くもり一時雪【根室地方】雪後くもり【十勝地方】くもり時々晴れ【胆振地方】くもり時々雪【日高地方】くもり時々雪【石狩地方】雪時々止む【空知地方】くもり時々雪【後志地方】雪【渡島地方】雪後くもり【檜山地方