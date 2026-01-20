歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）容疑者（３０）が警視庁蔵前署に建造物損壊の疑いで１８日に現行犯逮捕されていたことが１９日、分かった。鶴松容疑者は、来月の歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（１〜２６日）で幹部昇進し、初代中村舞鶴（まいづる）を襲名することが発表されているが、無期延期など影響が出ることは必至。松竹は「対応を協議中」としている。＊＊＊鶴松容疑者は勘三郎さんから、勘九郎、七之助に