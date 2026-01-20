◆報知プレミアムボクシング▽激闘の記憶第９回日本スーパーフェザー級タイトルマッチ１０回戦〇畑山隆則（ＴＫＯ９回１分４４秒）コウジ有沢●（１９９８年３月２９日、両国国技館）「史上最大の日本タイトルマッチ」と称された一戦。無敗の日本スーパーフェザー級（当時はジュニアライト級）王者・コウジ有沢（草加有沢）に、こちらも無敗のＷＢＡ世界同級３位の畑山隆則（横浜光）が挑んだファン垂涎（すいぜん）のカー