TikTokフォロワー22万人を超え、2025年よりホリプロに所属し話題を呼んだ虹咲カリナ（18）が、20日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。初の表紙巻頭ページを飾った。【写真】エキゾチックな美しさ！鮮烈グラビアを披露した虹咲カリナ年相応のあどけなさと、エキゾチックな美しさがないまぜになった水着グラビアを10ページにわたり披露。18歳の鮮烈な姿に注目だ。同誌には、齊藤京子、日南まみ、小野たまり、板野優花(ミス