Instagramの投稿が「万バズ」して話題を呼んだSakuraが、20日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】圧巻の美ボディ＆美尻を披露したSakura現在はジムのパーソナルトレーナーとして活動する傍ら、本格的にグラビアにも挑戦していくというSakuraの、記念すべきグラビアだ。「何もしないと痩せてしまう」そうだが、今回の撮影のために食事を増やし鍛え上げられたボディを6ページに渡って余すところなく見せつけてい