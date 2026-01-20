ヨーロッパで日本のおにぎり専門店が続々と開業し、日本産のコメの需要が拡大している。約1年前にコメの関税がゼロになったイギリス・ロンドンと、「手頃でおいしい」と1個約1100円のおにぎりが人気のフランス・パリを取材した。「コメの関税ゼロ」のイギリスで普及イベントロンドンやパリで、日本のおにぎり専門店が続々開業し、海外で日本のお米ブームが広がっている。1月17日の「おむすびの日」を前に、イギリス・ロンドンで日