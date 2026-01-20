サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が19日、自身のブログを更新。髭男爵の山田ルイ53世（50）の文才を称賛した。伊達は「髭男爵の山田ルイ53世。彼が出してる本は大概読んでる気がする。面白いから。字面を見て、読んで面白いって凄いよなー」と絶賛した。続けて「読んでると、自然と男爵の声によって頭に入ってくる。これも大事な要素。伊集院さんや、くりぃむしちゅーの上田さんの本、ハチミツ二郎さんの本も、それぞれの声に