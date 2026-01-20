北海道恵庭南高校の男性教諭が、消費者金融業者に生徒らの個人情報を漏えいさせた問題で、保護者からは怒りと不安の声が聞かれました。今月(２０２６年１月)１２日、北海道恵庭南高校の生徒に届いたというショートメールです。「お金を貸して連絡取れません」などと書かれています。なぜ高校生にこのようなメールが届いたのでしょうか。「大変申し訳ありません」原因は、男性教諭による個人情報の漏洩でした。先