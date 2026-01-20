ワールドシリーズ3連覇に向けて強化を続けるドジャース(C)Getty Images果たして、ドジャースの“金満補強”は悪なのか否か。現地時間1月15日、FA市場の大物であったカイル・タッカーを4年総額2億4000万ドル（約379億2000万円）で獲得したドジャース。今オフは、球界屈指の剛腕クローザーであるエドウィン・ディアスの獲得（3年総額6900万ドル＝約106億9500万円）にも成功。大谷翔平との10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレ