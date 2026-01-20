二十四節気の「大寒」を迎えた1月20日（火）は、暦通りの厳しい寒さに見舞われます。冬型の気圧配置が強まり、上空には今季最強クラスの寒気が流れ込みます。北日本や東日本の日本海側は断続的に雪となり、ところにより吹雪く可能性があります。太平洋側は晴れ間があるものの、雲が広がりやすい天気でしょう。暖かかったきのうに比べ気温は全国的に急降下します。最高気温は都心で9℃、札幌は氷点下の真冬日となる予想です。きょう