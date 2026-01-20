将来的には半数の人が罹患するとも言われる、がん。なるべくがんにならないようにするにはどうしたらいいのか。抗がん薬の投与に効果的な時間帯はあるのか。今注目の「時間治療」の観点から、医師が解説する。※本稿は、医師の藤村昭夫『世界の最新医学が教える最高の薬の飲み方 時間治療』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。長寿化社会においてがん罹患リスクを減らすには高齢化とともにがんになる人も増え、将来的に