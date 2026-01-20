ノルディックスキー・ジャンプで2022年北京オリンピック金メダリストの小林陵侑選手が19日、都内で記者会見に出席。ミラノ・コルティナオリンピック前に日本や海外メディアの取材に応じました。2位に入った18日のワールドカップ札幌大会から一夜明け、黒のスーツ姿で出席。目前に迫るオリンピックへ向けて、「オリンピックという場でビッグフライトをみせて会場をわかせるという目標でやっている。そうすればおのずとメダルもつい