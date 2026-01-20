さいきん歩幅が狭くなった気がする。ひざが痛くて歩くのがつらい――。そんな足腰の不安に心強いのが、整体や鍼灸の技法を自分でおこなう「自力整体」です。全国で約1万5000人が実践し、「長年の痛みが軽くなった」「眠りが深くなった」といった声が寄せられています。矢上真理恵さんの新刊『すっきり自力整体』では、東洋医学の視点から、めぐりとゆがみを整えるワークを紹介。本稿ではその中から、足腰の衰えを防ぐための「ゆが