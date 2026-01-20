俳優の船越英一郎さん（65）が19日、『2時間サスペンス THE MOVIEシリーズ』の製作発表会見にサプライズ登場。映画シリーズ第2弾で主演することが発表されました。昭和から平成にかけて数多く制作・放送されていた“2時間サスペンスドラマ”。その新たな可能性を映画館で届ける企画として今回のシリーズが制作され、映画シリーズ第1弾では、名取裕子さん（68）と友近さん（52）がW主演を、シリーズ第2弾では船越さんが主人公を演じ