東京ヴェルディ・アカデミーの実態〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第31回）Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。この連載では、その育成の秘密に迫っていく――。プロとしてどうやってのし上がってきたのか、自らの過程を振り返る横山暁之photo by Fujimaki Goh昨季はジェフユナイテッド千葉の「10番」を背負い、今季から横浜FCでプレーする横山暁之。彼が、東