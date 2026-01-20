【漫画】本編を読む「休むことは大切」と言われても、休息が罪悪感に変わってしまうこともある。では、休むとは何だろうか。自分の欲求に正直に、「今したいことだけをするための時間」なのではないだろうか。自分が今食べたいものをコンビニで選ぶ、自動販売機でジュースを買うためだけに外出するなど、些細なことでも心に正直に動くことが、自分を少しずつ救ってくれることもあるのだ。『限界独身女子(26)ごはん』（的場りょう