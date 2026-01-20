今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「1月20日」今日は何の日？「1月20日」は、何の日でしょうか？ヒントは、日本の発酵食品である、ある飲み物を広めるために制定された記念日です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「甘酒の日」でした！1月20日は、「甘酒の日」です。甘酒を1969年か