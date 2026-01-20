俳優の沢尻エリカさん（39）が19日、舞台『ピグマリオン−PYGMALION−』（1月20日〜東京公演ほか）の取材会にA.B.C-Zの橋本良亮さん（32）や六角精児さん（63）たち、共演者と共に登場。舞台の稽古について振り返りました。今回、沢尻さんが2年ぶりに主演をする舞台『ピグマリオン−PYGMALION−』は、1912年に英国人劇作家で、ノーベル賞作家のジョージ・バーナード・ショーさんが執筆した不朽の傑作喜劇。1913年にウィーンで初演