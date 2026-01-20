春節（旧正月、2026年は2月17日）を迎えるに際して、2月2日から3月13日まで実施される特別輸送態勢の「春運」期間中の中国全国の航空便による旅客輸送量は、過去最多の延べ9500万人に達する見通しです。1日平均では前年同期比で約5．3％増の延べ238万人と予想されています。中国では旅行に対する熱気が高まっています。北部の氷雪観光や南部の避寒観光など、人気観光路線への関心が高まっているほか、海外への路線も新たなピークを