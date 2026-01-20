2026年1月18日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国が南シナ海の西沙（パラセル）諸島にある羚羊礁（アンテロープ礁）で、埋め立てとインフラ建設を加速させていると報じた。記事は、台湾・中央通信社が米誌ニューズウィークの報道を引用して報じた内容を紹介。欧州宇宙機関（ESA）の地球観測衛星「センチネル2」が捉えた最新画像を解析した結果、昨年10月15日以降、羚羊礁で新たな