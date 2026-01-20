岐阜市の国道で、軽乗用車と衝突して転倒した原付バイクの女性が、大型トラックにはねられ、死亡しました。 【写真を見る】衝突事故で転倒した原付バイクの女性が大型トラックにはねられ死亡岐阜市 事故があったのは岐阜市六条江東3丁目の国道です。警察によりますと19日午後7時過ぎ、軽乗用車が国道へ入ろうとした際走ってきた原付バイクと出合い頭に衝突しました。 この事故で原付バイクを運転していた女性が隣の車線に投げ