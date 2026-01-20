元タレントの田代まさしさんが、人気タレントと久々の再会を喜んだ。１８日付のインスタグラムで「今日は電撃ネットワーク南部虎弾三回忌クレイジーナイトに参加させて頂きました！山ほどお世話になった南部さんの天国からの声には胸が熱くなりました」と２０２４年１月２０日に脳卒中のため亡くなった、パフォーマンス集団「電撃ネットワーク」の南部虎弾（なんぶ・とらた、本名・佐藤道彦＝さとうみちひこ）さん（享年７２）