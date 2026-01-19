デザイナー 西崎暢が手掛ける「ウジョー（UJOH）」が、ドリームズ・カム・トゥルー（DREAMS COME TRUE）との初のコラボレーションを発表した。ティーザー第1弾として、最新アーティスト写真でウジョーの2026年春夏コレクションのアイテムを着用。コラボの全容は今後発表を予定している。【画像をもっと見る】同コラボは、2023年の音楽番組でドリームズ・カム・トゥルーがウジョーを着用したことをきっかけに実現。3月21日から