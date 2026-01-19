「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」が、バレンタインデーに向けたカプセルコレクションを発売した。全国のボッテガ・ヴェネタ店舗と公式オンラインサイトで取り扱っている。【画像をもっと見る】同コレクションでは、ブランドの象徴であるイントレチャートと、愛をモチーフにしたハートデザインを組み合わせた。バッグは「ミニ アンディアーモ」（110万円）、「ハートハート」（90万7500円）、「アンディアーモ クラッ