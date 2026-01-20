17日、愛知県豊田市の集合住宅で起きた火災で、焼け跡から女性の遺体が見つかりました。死因は火事によるものではなく、首を絞められたことによる窒息死だということがわかりました。■集合住宅で火事…焼け跡から女性遺体「殺人・放火事件」として捜査川満万理佳記者（news zero）「現場となったアパートの前には規制線が張られています。3階にはシートのようなものが張られています」19日も朝から現場検証が行われた豊田市の集