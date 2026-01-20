全国のＰＴＡ組織でつくる公益社団法人「日本ＰＴＡ全国協議会（日Ｐ）」を巡る背任事件に絡み、契約締結などの権限がないのに日Ｐ事務局ビル改修工事の代金を工務店に支出し、日Ｐに損害を生じさせたとして、日Ｐが元参与（背任罪などで１審有罪、控訴中）や工務店代表ら３人と２法人に対し、計約２０００万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。関係者への取材でわかった。日Ｐは訴状で、元参与が２０２２年８月〜２３年