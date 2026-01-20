沖縄の伊江島で自主トレを行っている巨人・松本剛選手が様子を公開。現在の心境や状態について明かしました。この日は体全体を使ったアップやダッシュ、打撃練習などをこなし汗を流しました。松本選手は12月から打撃をメインにトレーニングを行ってきたそうで、体幹に重点を置いた練習を実施。自身の課題として「腕を使って打ってしまう」という点をあげ、改善に手応えを明かします。新天地で迎える2026年シーズンに向けては「新鮮