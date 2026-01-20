俳優の岡田将生と染谷将太が4月よりスタートするTBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』制作発表囲み取材に出席。「今だから言えること」や、共演の喜びを明かした。【写真】息ぴったりな仲良しぶりが伝わる岡田将生＆染谷将太本作は、刑事【兄】×検視官【弟】警察官になった兄弟が凶悪犯に立ち向かいながら、時効になった両親殺害の犯人を追う、クライム・サスペンス。20年ほど前に共演し、それ以来交流があるという岡田と染谷