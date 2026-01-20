今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「雪国で育った有名人」。五十嵐亮太、入江聖奈、ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS パフォーマー）、大和田伸也、乙葉、加藤夏希、清水宏保、高橋愛、滝菜月、松本薫、MAYA（NiziU）、山本浩司（タイムマシーン3号）、りなぴっぴ（リンダカラー∞）が出演する。【写真】五十嵐亮太＆糸井嘉男、日曜劇場『さよならマエストロ』出演カットトークテーマ「雪国のちょっと不思