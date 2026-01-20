「第49回日本アカデミー賞」正賞15部門の各優秀賞と新人俳優賞が19日に日本アカデミー賞協会から発表された。授賞式は3月13日に開催される。司会を務めるのはアナウンサーの羽鳥慎一と俳優の河合優実。【写真】河合優実の表情に釘付け！撮り下ろしフォト集2025年1月1日〜12月31日までに公開され選考基準を満たした作品（日本映画168作品、外国映画179作品）に対し、日本アカデミー賞協会会員4152名（2025年12月時点）による