岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』（TBS系／毎週金曜22時）が、4月期に放送されることが決定した。【写真】岡田将生×染谷将太がカッコいい『田鎖ブラザーズ』ビジュアル（2枚）数々の話題作を牽引し、清廉な好青年から深みのある悪役まで自在に体現する演技力が国内外で高い評価を受け、俳優として確固たる地位を確立している岡田が、主人公で刑事の兄・田鎖真を演じる。一方、