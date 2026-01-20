皆さんの職場の定着率はどのくらいですか。会社では定着率を上げるために、福利厚生面や業務改善など様々な工夫を凝らしていますよね。今回は筆者の友人K子が体験した、新入社員がなぜか定着しない職場の原因にゾッとしたエピソードをお届けします。 同世代が少ない職場 K子は20代後半で、物流関係の会社の支店で事務職として働いています。支社が多い会社のため、隣県で定期的に研修や交流会があり、他支店の社員と顔を